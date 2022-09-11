Kocaeli’de judo heyecanı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlediği 18 yaş altı Ümitler Judo Balkan Şampiyonası’na Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden toplam 259 sporcu katılım gösterdi. Şampiyona ilk günden itibaren büyük bir çekişmeye sahne oldu.

AÇILIŞ SEREMONİSİ

Balkanların muhteşem halk oyunları gösterisiyle açılış seremonisinin başlamasının ardından Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer bir konuşma yaptı. Türkiye Judo Federasyonu As Başkanı Serhan Çatal ve Balkan Judo Federasyonu Başkanı Branislav Crnogorac’ın selamlama konuşmalarının ardından kürsüye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık geldi. Salonu dolduranları selamlayarak konuşmasına başlayan Aydınlık, ‘’9 ayrı ülkeden ilimize gelen ve Ümitler Judo Balkan Şampiyonasına katılan siz değerli misafirlerimize Tahir Büyükakın başkanımızın en kalbi selamlarını ve sevgilerini iletiyorum’’ dedi.

KOCAELİ, SPORUN DA BAŞKENTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, ‘’Yaptığımız etkinliklerle 182 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Sporun her branşında en önemli etkinlikler sporun da başkenti Kocaeli’de gerçekleşiyor artık. Başkanımız Tahir Büyükakın’ın ortaya koyduğu vizyon ve iradeyle spor kulüplerine gerek maddi gerekse malzeme yardımlarında bulunduk. Kocaeli’de spora ve sporcuya verilen önem, özellikle başarılı sporcuların desteklenerek uluslararası alanda dereceler alınmasına yönelik yapılan çalışmalarla tesisleşmede gelinen noktanın bizi hedefimize ulaştıracağını düşünüyorum. Türkiye’de tesisleşme açısından en şanslı il Kocaeli’dir. 12 ilçede kurduğumuz spor tesisleri, sahalar, yüzme havuzları ve özellikle İzmit ile Gebze’de adeta birer sporcu fabrikası gibi çalışan sporcu eğitim merkezlerimiz çok önemlidir. Bu imkan ve kabiliyetlerle ülkemizin de spordaki başarılarını ileri taşıyacağını düşünüyorum. Özellikle Balkan şampiyonasının ev sahipliğini yaptığımız için kıvanç duyuyorum, şampiyonaya katılan herkese başarılar diliyorum’’ ifadesini kullandı.

İLK GÜN MÜSABAKALARI

Konuşmaların ardından Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’a ve Balkanlar Judo Federasyonu Başkanı Branislav Crnogorac’a plaket takdim edildi. Karşılaşmalar öncesinde Büyükşehir Kağıtspor’un judocularından Ümitler Judo Dünya Şampiyonası’nda başarı sağlayan Zeynep Betül Sarıkaya, takım müsabakalarında başarı sağlayan Erman Gürgen ve Abdüssamed Çakır Gençler Dünya Judo Şampiyonası takımlar müsabakasında başarı sağlayan Münir Ertuğ’a Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık tarafından çiçek takdim edildi. Başarılı sporcular, federasyon başkanları, protokol ve şampiyonada görevli tüm hakemlerle birlikte çekilen aile fotoğrafının ardından müsabakalara geçildi. Şampiyonanın ilk gününde kadın ve erkeklerde 5 ayrı kategoride müsabakalar yapıldı. Turnuvanın ikinci gününde ise bireysel ve takım mücadeleleri yapılacak

İLK GÜN SONUÇLARI

Erkekler;

(50kg) 1. Marıo NOVAK - Bosna Hersek

(55kg) 1. Berkay AYDIN - Türkiye

(60kg) 1. Hilmi MUCIK – Türkiye

(66kg) 1. Bekir Taha SEYMEN – Türkiye

(73kg) 1.Ivano DINKIC – Bosna Hersek

Kadınlar;

(40kg) 1. Teodora TRIFKOVIC – Bosna Hersek

(44kg) 1. Gülşen TANRIKULU – Türkiye

(48kg) 1. Alexia Bogdan LAURA – Romanya

(52kg) 1. Andrijana SUTOVIC - Karadağ

(57kg) 1. Erisa BRAHIMAJ – Arnavutluk