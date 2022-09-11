Kocaeli’de judo heyecanı başladı
Büyükşehir’in Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde düzenlediği Ümitler Judo Balkan Şampiyonası heyecanlı müsabakalarla başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlediği 18 yaş altı Ümitler Judo Balkan Şampiyonası’na Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden toplam 259 sporcu katılım gösterdi. Şampiyona ilk günden itibaren büyük bir çekişmeye sahne oldu.
AÇILIŞ SEREMONİSİ
Balkanların muhteşem halk oyunları gösterisiyle açılış seremonisinin başlamasının ardından Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer bir konuşma yaptı. Türkiye Judo Federasyonu As Başkanı Serhan Çatal ve Balkan Judo Federasyonu Başkanı Branislav Crnogorac’ın selamlama konuşmalarının ardından kürsüye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık geldi. Salonu dolduranları selamlayarak konuşmasına başlayan Aydınlık, ‘’9 ayrı ülkeden ilimize gelen ve Ümitler Judo Balkan Şampiyonasına katılan siz değerli misafirlerimize Tahir Büyükakın başkanımızın en kalbi selamlarını ve sevgilerini iletiyorum’’ dedi.
KOCAELİ, SPORUN DA BAŞKENTİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, ‘’Yaptığımız etkinliklerle 182 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Sporun her branşında en önemli etkinlikler sporun da başkenti Kocaeli’de gerçekleşiyor artık. Başkanımız Tahir Büyükakın’ın ortaya koyduğu vizyon ve iradeyle spor kulüplerine gerek maddi gerekse malzeme yardımlarında bulunduk. Kocaeli’de spora ve sporcuya verilen önem, özellikle başarılı sporcuların desteklenerek uluslararası alanda dereceler alınmasına yönelik yapılan çalışmalarla tesisleşmede gelinen noktanın bizi hedefimize ulaştıracağını düşünüyorum. Türkiye’de tesisleşme açısından en şanslı il Kocaeli’dir. 12 ilçede kurduğumuz spor tesisleri, sahalar, yüzme havuzları ve özellikle İzmit ile Gebze’de adeta birer sporcu fabrikası gibi çalışan sporcu eğitim merkezlerimiz çok önemlidir. Bu imkan ve kabiliyetlerle ülkemizin de spordaki başarılarını ileri taşıyacağını düşünüyorum. Özellikle Balkan şampiyonasının ev sahipliğini yaptığımız için kıvanç duyuyorum, şampiyonaya katılan herkese başarılar diliyorum’’ ifadesini kullandı.
İLK GÜN MÜSABAKALARI
Konuşmaların ardından Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’a ve Balkanlar Judo Federasyonu Başkanı Branislav Crnogorac’a plaket takdim edildi. Karşılaşmalar öncesinde Büyükşehir Kağıtspor’un judocularından Ümitler Judo Dünya Şampiyonası’nda başarı sağlayan Zeynep Betül Sarıkaya, takım müsabakalarında başarı sağlayan Erman Gürgen ve Abdüssamed Çakır Gençler Dünya Judo Şampiyonası takımlar müsabakasında başarı sağlayan Münir Ertuğ’a Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık tarafından çiçek takdim edildi. Başarılı sporcular, federasyon başkanları, protokol ve şampiyonada görevli tüm hakemlerle birlikte çekilen aile fotoğrafının ardından müsabakalara geçildi. Şampiyonanın ilk gününde kadın ve erkeklerde 5 ayrı kategoride müsabakalar yapıldı. Turnuvanın ikinci gününde ise bireysel ve takım mücadeleleri yapılacak
İLK GÜN SONUÇLARI
Erkekler;
(50kg) 1. Marıo NOVAK - Bosna Hersek
(55kg) 1. Berkay AYDIN - Türkiye
(60kg) 1. Hilmi MUCIK – Türkiye
(66kg) 1. Bekir Taha SEYMEN – Türkiye
(73kg) 1.Ivano DINKIC – Bosna Hersek
Kadınlar;
(40kg) 1. Teodora TRIFKOVIC – Bosna Hersek
(44kg) 1. Gülşen TANRIKULU – Türkiye
(48kg) 1. Alexia Bogdan LAURA – Romanya
(52kg) 1. Andrijana SUTOVIC - Karadağ
(57kg) 1. Erisa BRAHIMAJ – Arnavutluk
11 Eyl 2022 - 09:50 - Spor
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.942.203 gösterim gerçekleşti.
DEVREN SATILIK BÜFE
İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...0532 311 08 97 UĞUR BÜFE
DEVREN SATILIK
Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.05458813005
EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR
Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince bölgesinde ikamet eden emekli şoförler aranıyor.05498085270
ELEMANLAR ARANIYOR
Çelik konst. Fabrikamızda çalışacak ; Yardımcı eleman alınacaktır. (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...0532 169 67 41 ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.
OSGÜN METAL PERSONEL ALACAK
Başiskele-Seymen OSGÜN METAL firmamızın imalatında çalışacak; - TORNACI - CNC OPERATÖRÜ - YARDIMCI PERSONEL alımı yapılacaktır.0539 781 08 91
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.