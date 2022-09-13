Balık tezgahlarının ateşi düştü
Kocaeli'de av sezonunun başlamasıyla birlikte hem tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, hem de fiyatlar yaklaşık yüzde 30 oranında düştü.
Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor. Çeşit çeşit balıklar görücüye çıkarken, fiyatlar ise düşüşe geçti. Fiyatların bir günde yüzde 30 oranında gerilediği öğrenildi. Palamut 65, hamsi 50-55, istavrit 60-65, sardalya ise 40 liradan alıcı buluyor. Fiyatların ilerleyen günlerde daha da düşeceği öngörülüyor.
"Balık piyasası bugün itibariyle yüzde 25-30 oranında ucuzladı"
Fiyatlarda ciddi bir düşüşün yaşandığını söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Balık piyasası bugün itibariyle yüzde 25-30 oranında ucuzladı. Dün 85 liraya sattığım palamudu bugün 65 TL'ye satıyorum. 50 TL’ye sattığım palamudun 3 tanesini bugün 100 TL'ye satıyorum. Hamsi 75 TL’den 50-55 TL’ye, istavrit 70-80 TL’den 60-65 TL’ye, sardalya 60-80 TL’den 40 TL’ye, turna, mezgit balıkları 100 TL’den 60-70 TL'ye kadar düştü. İlerleyen günlerde bütün balıklar daha ucuzlayacak. En ucuz yiyecek balık. Balık fiyatında dün ile bugün arasında en az yüzde 30 fark var. Fiyatlarda aşağıya doğru iniş var. Havaların güzel olmasıyla birlikte palamutlar çıkacak. Karadeniz'den bol bol palamut gelmeye başladı. Fiyatlar daha da aşağıya düşecek" dedi.
13 Eyl 2022 - 10:09 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Resul - Balıkhan denen yer afeta tekel olmuş.Büyükşehir bu duruma adeta seyirci.Üç beş kişinin konforu için,milleti bu adamlara ezdiriyor.Bu adamların balığı halden kaç TL'ye alıp,orada kaç TL'ye sattıklarını inceleyip,gereğini yapacak idareci bu şehirde varmı?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.