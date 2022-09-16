- 16 Eyl 2022 - 11:44

İskele demirlerini çalmak istedi, bin pişman oldu

Kocaeli'de üst üste konulan iskele demirlerini çalmak istediği iddia edilen genç, parmaklarını demirlere sıkıştırdı. Acı içinde bağıran şahsın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Uzun uğraşlar neticesinde parmakları demirden çıkarılan şahıs, "Orada ne arıyordun" sorusuna da çelişkili cevaplar verdi.

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Olay, Derince Mersincik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle kağıt ve hurda toplayan 18 yaşındaki H.C., boş arazide üst üste konulan inşaat iskelelerinin arasına girdi. Hırsızlık amacıyla bölgeye geldiği ileri sürülen H.C., parmaklarını demirlerin arasına sıkıştırdı. Acı içinde bağıran gencin sesini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, H.C.'nin parmaklarını demirlerin arasından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen H.C., polis ekiplerinin "Orada ne arıyordun" sorusuna da çelişkili cevaplar verdi. Önce "Uyuyordum" diyen H.C., daha sonra "İçiyordum" cevabını verdi. H.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Vatandaşlar, H.C.'nin bölgeye demir çalmak için geldiğini iddia ederek, parmakları sıkışınca çığlıklarını duyup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduklarını söyledi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

# Mersincik Mahallesi, ardından, sağlık, Büyükşehir Belediyesi, polis, Olay, Vatandaşlar

16 Eyl 2022 - 11:44 - Asayiş

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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