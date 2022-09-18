İmparatorlukların şehri kaçak kazılardan böyle korunacak
Kocaeli'de kültürel alanlardaki kaçak kazıların önüne geçmek için yeni bir uygulama başlatıldı. Dron desteğiyle havadan yapılan denetimler sayesinde şüpheli durumlar kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Kısa yoldan zengin olma hayali kuran ve bu yüzden kültürel miras alanlarını kazarak tahribat oluşturan şahıslar da bu sayede yakayı ele veriyor.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri, sit alanları ve kaçak kazıların yoğun olduğu alanlarda yeni bir faaliyet başlattı. Özellikle kaçak kazıların yoğun olduğu saatlerde harekete geçen ekipler, dron ile havadan denetleme yapıyor. Denetlemeler neticesinde karşılaşılan şüpheli durumlar ise anında kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Kısa yoldan zengin olma hayali kuran ve bu yüzden kültürel alanları kazarak tahrip eden şahısların açtıkları çukurlar can kaybı riski oluşturuyor. Ekipler, dronlu denetimin yanı sıra açılan çukurları da kapatarak can güvenliği riskini ortadan kaldırıyor. Faaliyet çerçevesinde kültürel varlıkların tahribatının önüne geçilmesi hedefleniyor.
"KÜLTÜREL VARLIKLARIN TAHRİBATINI AZALTMAK İSTİYORUZ"
Amacın kültürel varlık tahribatının önüne geçmek olduğunu kaydeden Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzden aldığımız izinler çerçevesinde bölgemizde kaçak kazı yapılan alanları ve kaçak kazı yapan şahısları tespit etmek için müzemiz bünyesinde bir ekip kurduk. Ekibimiz, sit alanlarında ve kaçak kazı olayının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde ve saatlerde dron kullanarak kültür varlıklarını tahrip eden kişileri veya şüpheli olayları tespit ederek, kolluk kuvvetlerine bilgi vermektedir. Ne yazık ki kulaktan dolma, kısa yoldan zengin olma hayaliyle birçok kültür varlığı bilinçsiz kişilerce tahrip edilmektedir. Bölgemizde kaçak kazılar sonucu arazide açılan 1 ila 6 metre arasında değişen çukurlar kapatılmadığı için can ve mal kaybı riski taşımaktadır. Biz tespit ettiğimiz kaçak kazı çukurlarını kapatıyoruz ancak kapattığımız çukurların defineciler tarafından tekrardan açıldığına şahit oluyoruz. Bu tür olayları azaltmak ve engellemek için teknolojiyi de kullanarak kültürel varlıklarının tahribatını azaltmayı hedefliyoruz" dedi.
"VATANDAŞLIK GÖREVİ OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTİYORUZ"
Kültürel mirasların korunabilmesi için vatandaşlara da önemli bir görev düştüğünü belirten Gedük, "Kültürel mirasın tahribatını engellemek için Kocaeli Valiliğimiz, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlamış olduğumuz eğitim faaliyetleri çerçevesinde okullara giderek, kültürel mirasın neden korunması gerektiğiyle ilgili eğitimler veriyoruz. Yapılan bu eğitim çalışmaları sayesinde bugünün çocuklarının gelecekte kültürel mirasın korunması konusunda daha hassas olacaklarına inanıyoruz. Çünkü bu konuda verilen eğitimlerin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu gibi şüpheli durumlarla karşılaştıklarında kolluk kuvvetlerine veya müzemize bildirmelerini rica ediyoruz. Çünkü bunun yasal bir sorumluluğun dışında vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.
18 Eyl 2022 - 11:05 - Gündem
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.932.327 gösterim gerçekleşti.
DEVREN SATILIK BÜFE
İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...0532 311 08 97 UĞUR BÜFE
DEVREN SATILIK
Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.05458813005
EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR
Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince bölgesinde ikamet eden emekli şoförler aranıyor.05498085270
ELEMANLAR ARANIYOR
Çelik konst. Fabrikamızda çalışacak ; Yardımcı eleman alınacaktır. (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...0532 169 67 41 ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.