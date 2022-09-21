- 21 Eyl 2022 - 09:14

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Dilovası'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç küle döndü.

Olay, Dilovası ilçesi, D-100 Karayolu Dilovası Rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Hakan Aydın idaresindeki 53 RT 399 plakalı otomobilden, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden Aydın, aracını yol kenarında müsait bir yere çekip montunu bile arabada bırakarak uzaklaştı. Kısa bir süre sonra otomobil alev topuna döndü. Sürücü Aydın, kaputu bile açamadan araçtan uzaklaşmak zorunda kaldı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren talihsiz sürücünün ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Olay sonrasında küle dönen araçta ciddi derecede maddi hasar meydana geldi.

Olayı anlatan sürücü Yusuf Hakan Aydın, “Seyir halinde giderken araba bir anda tutuştu. Sağa çektim, zaten çekişten de düştü araba. İşten çıkmış eve gidiyordum. Sağa çekip kaputu açmaya çalıştım ama açamadım. Araba zaten aldı başını gitti. Polise haber verdik” dedi.
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21 Eyl 2022 - 09:14 Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş

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