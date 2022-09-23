Düğünün ortasında fenalaştı, ona kalp masajı yapan gençle dost oldu

Olay, 26 Temmuz’da İzmit'te bulunan düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan 67 yaşındaki Mustafa Keskin, fenalaşarak yere düştü. O sırada salonda bulunan İlk ve Acil Yardım Programı mezunu 22 yaşındaki Yusuf Mert Taşkıt ise aldığı eğitimlerin doğrultusunda yaşlı adama kalp masajı uygulayarak, gerekli müdahaleyi yaptı. 12-13 dakika kadar süren kalp masajının ardından Keskin’in nabzı tekrar yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Keskin, 3 gün yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Mustafa Keskin ve Yusuf Mert Taşkıt arasında dostluk bağı oluştu. Taşkıt, hayat kurtaran müdahaleyi yaptığı Keskin’i sık sık evinde ziyaret ediyor.

"Bundan sonra dostluğumuz devam edecek"

Düğünün ortasında fenalaştığını söyleyen Mustafa Keskin, "Gürültüyü kaldıramadığım için dışarıda oturdum. Merdiven taşına oturduğum sırada eşimi aradım ama gözlerim görmedi. Oturduğum yerde düşmüşüm. O andan itibaren ne olduğunu bilmiyorum. Eş-dost bana yardımcı olmuşlar. Bir kardeşimiz gelmiş bana yardımcı olmuş ve şu anda da burada yanımda. Allah razı olsun ondan. Bundan sonra dostluğumuz devam edecek. Hayat bizi böyle tanıştırdı. O akşam hastaneye kaldırıldım. Cuma gününe kadar yoğun bakımda kaldım. 3 günün ardından 1 hafta da serviste kalıp sonrasında taburcu oldum. Şu anda Allah’a şükür iyiyim. Doktorlar da bana, ’Sana orada iyi müdahale yapılmış yoksa yoktun. Işık göremezdin, ışığı gördüğüne şükret’ dediler” diye konuştu.

"12-13 dakika kadar kalp masajı yaptım"

Yaptığı kalp masajıyla yaşlı adamın hayata tutunmasında önemli rol oynayan Yusuf Mert Taşkıt ise "26 Temmuz’da mahalleden tanıdığım bir abimizin düğünündeydim. Birisi yanıma gelip bir amcanın rahatsızlandığını söyledi. Ben de ilk defa halka açık alanda bir müdahalede bulunacağım için biraz tedirgin oldum. Olay yeri güvenliğim yoktu, düğün salonunun önü zifiri karanlıktı. Nasıl bir şey olacağını da kestiremiyordum. Fakat sonra orada aldığım eğitimleri düşündüm. Uluslararası yarışmalarda da birinciliğim var. Hemen gider gitmez nabız kontrolü yaptım. Kalbin tam yerini buldum ve paramediklerimiz gelene kadar 12-13 dakika kadar kalp masajı yaptım. Düğün biraz tepede, kırsal bir alanda olduğu için ambulans da normal şartlara göre çok hızlı geldi. Kalp masajına başlamadan önce de ağız içi kontrolü gibi gerekenleri yaptım. Tam üçüncü tura geldiğimde hastanın nabzını kontrol ettim, nabız gelmişti. Nabız geldikten sonra da kafamı kaldırdığımda sahada çalışan uzmanlarımız, paramedikler gelmişti. Kendileri de benden devralıp hemen nabız kontrolü yaptılar. Travma tahtasıyla hemen ambulansa aldılar. Hastayı entübe ettiklerinde, monitöre bağladıklarında herhangi bir adrenalin ilacı vermeden nabzın, bütün değerlerin normal olduğunu söyledim. Tansiyonu, şekeri düzelmişti" diye konuştu.

"Atama bekleyen sağlıkçılardan biriyim"

Mustafa Keskin’i çok aradığını belirten Taşkıt, "Mustafa Amca’yı çok aradım ve bulmak da nasip oldu. Mahallemizde bir başka Mustafa Amca’mız vefat etti onun işlemleri için koştururken bir anda karşılaştık. O da beni arıyormuş. Durumu gayet iyiydi. Ben bu işi sahada profesyonel yapan sağlıkçılardan, paramediklerden biriyim ama atama bekliyorum. Atama bekleyen sağlıkçılardan biriyim. Sahada böyle insanlara şans verildikçe, hak tanındıkça inanın mesleki olarak daha çok gelişeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Artık kendisi ikinci babam"

Olayın ardından Keskin ile dostluk bağı kurduklarını ifade eden Yusuf Mert Taşkıt, "Ben Mustafa Amcama 7 gün 24 saat gelirim. Evim de biraz uzak ama yarım saat mesafe var. Allah nasip ettiği sürece, yolumuz buralara düştüğü sürece, bayram günlerinde de ziyaretine gelmeye talibim. Babam 2005 yılında vefat etti. Artık kendisi ikinci babam. Kapıları sürekli bana açık" ifadelerini kullandı.