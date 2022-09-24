Önümüzdeki yüzyıl içerisinde kalp yetmezliği pandemisi bekleniyor
Teknolojinin gelişmesiyle birçok hastalığın tedavi edilmesi yaşam sürecini uzattı. Uzmanlar, önümüzdeki yüzyıl kalp yetmezliği pandemisi başlayabileceğini açıkladı.
Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi devam ederken birçok hastalıklıların tedavileri yaşam sürecini geçmişe göre uzattı. Bununla birlikte ileri yaş hastalığı olarak bilinen kalp yetmezliği ve damar tıkanıklığının önümüzdeki yüzyılda pandemi haline gelebileceğini, bu nedenle yaşam şekli modifikasyonlarının düzeltilmesi gerektiği açıklayan Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Karabulut, belirtileri tek tek sıralayarak önlem alınması için neler yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Karabulut, “Gelecek projeksiyonunda önümüzdeki yüzyılda kalp yetmezliği pandemisi olabileceği ön görülmekte. Özellikle bir takım ritim bozuklukları, kalp yetmezliklerinin önümüzdeki 100 yıl içerisinde artacağı tahmin edilmekte. Bunun en önemli sebebi bütün dünyada beklenen ömür süresi uzuyor, kalp ve damar hastalıkları, kalp yetmezlikleri, ritim bozuklukları yaş ilerledikçe ortaya çıkıyor. Beklenen ömrün bir takım hastalıkları daha iyi tedavi edilebilir olması ortalama ömrü ve beklenen yaşı uzatıyor. Beklenen yaşam süresinin uzamasıyla beraber kalp yetmezliği belirtileri ve önümüzdeki yüzyılın kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları açısından pandemi yüzyılı olabileceği tahmin edilmekte” dedi.
“Yaşam şekli modifikasyonu ilaçlar, tedavi ve doktora gelip gitmekten çok daha önemli”
Kalp hastalıkları için bizi aday haline getiren bir takım faktörlerin olduğunu aktaran Prof. Dr. Karabulut, yaşam şekli modifikasyonu ilaçlarla tedavi ve doktora gelip gitmekten çok daha önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aziz Karabulut, “Bu faktörlerin bir kısmı değiştirilemez bir kısmı ise değiştirilebilir karakterdedir. Düzeltebileceğimiz şeyleri elimine etmektir. Toplumumuz oturan boğa ve hareketsiz. Hareketi artıracağız, günde 45 dakika düzenli bir fiziksel aktivitede bulunmalıyız. Beslenmemizi daha az kolesterol, karbonhidrat daha fazla Akdeniz tipi beslenmeye değiştirmek zorundayız. Sigarayla ciddi manada savaşmak zorundayız, kilo vermek zorunda şekerimizi ve tansiyonumuzu düzeltmek zorundayız. Periyodik aralıklarla doktorumuza başvurmalıyız. Örneğin 20 yaşındaki bir gencin hiç gitmemişse şeker, tansiyon ve kolesterolüne baktırmalı. 5 yılda bir bu süreç devam etmeli. Ama 40 yaşında bu süreyi hiçbir şikayeti olmasa bile 2 yıla çekiyoruz. Yaşam şekli modifikasyonu ilaçlar, tedavi ve doktora gelip gitmekten çok daha önemli” diye konuştu.
Ağrı yaşayanlar doktorun yolunu tutmalı
Kalp hastalıklarının sebebi damar tıkanıklığı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karabulut, bunların bir numara belirteçlerinden biri ağrı olduğunu kaydetti. Karabulut, “Özellikle göğüs kafesi üzerinde sıkıştırıcı, yanıcı, kola yayılan ve çeneye yayılan bir ağrıdır. Bu ağrılar bir egzersiz aktivitesinde ortaya çıkar. Nefes darlığı, kapasitede azalma, tansiyonu olan hastalarda baş ağrısı gibi şikayetler hastayı hekime getirmek durumundadır” şeklinde konuştu.
24 Eyl 2022 - 11:50 - Sağlık
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.990.473 gösterim gerçekleşti.
Beyin İş Geliştirme A.Ş.
Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız. GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...0533 706 13 97
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
ELEMAN ARANIYOR
CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.0262 335 45 03 TURUL MAKİNA
DEVREN SATILIK BÜFE
İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...0532 311 08 97 UĞUR BÜFE
DEVREN SATILIK
Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.05458813005
EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR
Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince bölgesinde ikamet eden emekli şoförler aranıyor.05498085270
ELEMANLAR ARANIYOR
Çelik konst. Fabrikamızda çalışacak ; Yardımcı eleman alınacaktır. (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...0532 169 67 41 ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.