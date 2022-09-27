- 27 Eyl 2022 - 09:03

Tır bariyerlere çarparak sürüklendi, kaza ucuz atlatıldı

Kartepe ilçesinde tırın beton bariyerlere çarparak sürüklendi kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi D100 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ş.A. yönetimindeki 31 AGK 822 plakalı DAF marka tır, beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürüklenerek durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri şoför kazadan yara almadan kurtuldu. Tırın kupa kısmı tamamıyla kullanılamaz hale gelirken çekici yardımıyla araç yoldan kaldırıldı. Trafiği kontrol altına alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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27 Eyl 2022 - 09:03 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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