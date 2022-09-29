- 29 Eyl 2022 - 13:37

Arkadaşının ölümüne sebep olmuştu, "Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum" dedi

Kocaeli’de beraber alkol aldığı arkadaşını, silahla oynadığı sırada yanlışlıkla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, ’Ölen düşmanım değil, dostumdu’ diyerek, olayın kazara meydana geldiğini ifade eden sanık, "Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum" dedi.

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Olay, 21 Haziran 2020 tarihinde Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Ö., gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ’lik yapan arkadaşı Levent Bat’ın evine gitti. Sabaha karşı İbrahim Ö. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen Bat, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bat’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından İbrahim Ö. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına aldı. İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ve beraberindeki 2 şahıs ise serbest bırakıldı.

"Sanıktan swap artığı çıkmamıştır"

’Kasten öldürme’ suçundan hakkında dava açılan İbrahim Ö’nün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Levent Bat’ın ailesi ve sanık İbrahim Ö. katıldı. Duruşmada, geçen celse adli tıptan istenen rapor okundu. Raporda, uzak mesafeden atış yapıldığı bilgisi yer aldı. Şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen avukat Muhammed Seydaoğlu, "Gelen raporda uzak mesafeden ateş edildiği ve yanlışlıkla ateş edilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca dosya incelendiğinde sadece sanıktan swap artığı çıkmamıştır. Maktul sanık tarafından kasten öldürülmüştür. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Ölen düşmanım değil dostumdu"

Savunmasında, olayın kazara meydana geldiğini söyleyen sanık İbrahim Ö., "Baştan beri dürüst şekilde her şeyi anlatıyorum. Ölen düşmanım değil, dostumdu. Atış artığı konusunda daha önce de ifade vermiştim. Ben ateş artıklarını bilerek yok etmiş olsam bu olayı da tamamıyla inkar ederdim ancak ben arkadaşımı kazara vurduğumu baştan söylüyorum. Atış arttığını yok etmiş olsam ’Ben hiçbir şey yapmadım’ derdim. Duruşmanın geldiği aşama ifadelerimi doğrulamaktadır. Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum" dedi. Mahkeme heyeti, İbrahim Ö.’nün avukatının süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

# Kartepe, Olay, sağlık, polis

29 Eyl 2022 - 13:37 İHA Kocaeli- Asayiş

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