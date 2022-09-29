Arkadaşının ölümüne sebep olmuştu, "Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum" dedi
Kocaeli’de beraber alkol aldığı arkadaşını, silahla oynadığı sırada yanlışlıkla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, ’Ölen düşmanım değil, dostumdu’ diyerek, olayın kazara meydana geldiğini ifade eden sanık, "Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum" dedi.
Olay, 21 Haziran 2020 tarihinde Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Ö., gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ’lik yapan arkadaşı Levent Bat’ın evine gitti. Sabaha karşı İbrahim Ö. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen Bat, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bat’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından İbrahim Ö. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına aldı. İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ve beraberindeki 2 şahıs ise serbest bırakıldı.
"Sanıktan swap artığı çıkmamıştır"
’Kasten öldürme’ suçundan hakkında dava açılan İbrahim Ö’nün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Levent Bat’ın ailesi ve sanık İbrahim Ö. katıldı. Duruşmada, geçen celse adli tıptan istenen rapor okundu. Raporda, uzak mesafeden atış yapıldığı bilgisi yer aldı. Şikayetlerinin devam ettiğini söyleyen avukat Muhammed Seydaoğlu, "Gelen raporda uzak mesafeden ateş edildiği ve yanlışlıkla ateş edilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca dosya incelendiğinde sadece sanıktan swap artığı çıkmamıştır. Maktul sanık tarafından kasten öldürülmüştür. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
"Ölen düşmanım değil dostumdu"
Savunmasında, olayın kazara meydana geldiğini söyleyen sanık İbrahim Ö., "Baştan beri dürüst şekilde her şeyi anlatıyorum. Ölen düşmanım değil, dostumdu. Atış artığı konusunda daha önce de ifade vermiştim. Ben ateş artıklarını bilerek yok etmiş olsam bu olayı da tamamıyla inkar ederdim ancak ben arkadaşımı kazara vurduğumu baştan söylüyorum. Atış arttığını yok etmiş olsam ’Ben hiçbir şey yapmadım’ derdim. Duruşmanın geldiği aşama ifadelerimi doğrulamaktadır. Tahliyeyi hak ettiğimi düşünüyorum" dedi. Mahkeme heyeti, İbrahim Ö.’nün avukatının süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Beyin İş Geliştirme A.Ş.
Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız. GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...0533 706 13 97
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
ELEMAN ARANIYOR
CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.0262 335 45 03 TURUL MAKİNA
DEVREN SATILIK BÜFE
İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...0532 311 08 97 UĞUR BÜFE
DEVREN SATILIK
Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.05458813005
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.