- 03 Eki 2022 - 01:24

Aşiret düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı

Gebze’de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı.

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Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen’in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze’de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi. Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.

03 Eki 2022 - 01:24 İHA Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
01

İzmi̇t Için - Maliyenin inceleme başlatması gerekir.. kim ne takmış takanda takılan da vergisini vermeli!!!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Ekim 05:47
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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