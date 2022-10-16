Lise öğrencisinden 'sıfır atığa' dikkat çeken proje

Kocaeli'de, vatandaşların sıfır atık konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Sıfır Atık Festivali düzenlendi. Festivalde kurulan stantlarda ise sıfır atık konulu temalar ele alınarak projeler tanıtıldı. Atığı sıfıra indirmek ve alternatif çözümler üretmek amacıyla stantlarda projeler tanıtıldı.

"Sebze ve meyvelerle birçok alternatif ürün yapma şansımız var"

Festivalde stant kuran lise öğrencisi Yiğit Ahmet Talha Murat da, çöpe giden sebze ve meyvelerin geri dönüşümünde yapılabilecekleri anlattı. Murat, "Bu projeyle ülkemizde çöpe giden meyve ve sebzelerin geri dönüşümünü yapmış oluyoruz. Çeşitli ürünlerle geri dönüşüm sağladık. Örneğin portakal kabuğunu kaynatarak oda parfümü yapabiliyoruz. Portakal kabuğunun içine pasta harcı koyarak plastiğin yerine kullanabiliyoruz. Hem portakal kabukları değerlendirilmiş oluyor hem de plastik tüketmek durumunda kalmıyoruz. Portakal kabuğu tozu yaparak bunu diş macunu olarak kullanabiliriz. Elma kabuğundan yapılmış oda parfümüm var. İçerisinde tarçın, karanfil, elma ve su var. Kimyasal maddeler içeren kolonya kullanmaktansa bu tür ürünleri kullanmak daha doğal. Hem cildimizde tahrişi önlüyoruz, hem de cildimizi bu parfüm veya doğal maskelerle temizlemiş oluyoruz. Patates kabuğu çayımız da var. Bu çayla midedeki reflü gibi hastalıkların giderilmesini sağlıyor. Elmayı rendeleyerek püre elde ediyoruz, bunu yoğurt ve balla karıştırarak yüz maskesi elde ediyoruz. Kimyasal madde kullanınca yüzdeki hücreler çok fazla ölüyor ve vücut bunu karşılayamıyor. Bu tür doğal şeyler kullanılınca antioksidan özelliğinden dolayı hücrelerin çoğalması sağlanıyor. Portakal kabuğundan mum yaptık. Atık yağlarla portakal kabuğunu yağlıyoruz. Portakal kabuğu sayesinde ayrıca güzel bir koku da oluşuyor. Portakal kabuğunda Türk kahvesi pişirebiliriz. Sebze ve meyvelerle birçok alternatif ürün yapma şansımız var" dedi.