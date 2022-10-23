Karton toplayıcılığından dünya şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesi
14 yaşına kadar ailesiyle beraber geçimini karton toplayarak sağlayan karma dövüş sporcusu Kadir Dalkıran, 10 yıldır uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırıyor. Dalkıran, "Küçük yaşlarda yaşadığım zorluklar beni bugünlere kadar getirdi. Maçtan çıktım ve şu an sol kolum koptu, bağlarda kopuk var. İkinci raundda pes edebilirdim ama maçta eski yaşantımı gördüm. Kendime, ‘Pes etmek yok, savaşman lazım’ dedim. Bu şekilde maçı kazandım" dedi.
24 yaşındaki profesyonel dövüş sporcusu Kadir Dalkıran başarılarına bir yenisini daha ekledi. Roman kökenli Yalovalı sporcu, 14 yaşına kadar ailesiyle beraber karton, hurda ve metal toplayarak geçimini sağladı. Karton topladığı bir gün gördüğü MMA ve kick boksun ne olduğunu merak eden Dalkıran, hayatının akışını verdiği kararla değiştirdi. Kick boks ile dövüş sporlarına başlayan genç sporcu 2017 yılında dünya şampiyonluğu da kazandı. Bugünlerde bir yandan MMA için dövüşen Dalkıran bir yandan da antrenörlük mesleğini icra ederek yeni sporcular yetiştiriyor. Birçok arkadaşının bugünlerde cezaevinde ya da madde bağımlısı olduğunu belirten Dalkıran, spor sayesinde hayatına bambaşka bir yön verdiğini ifade etti. Kocaeli’de düzenlenen MMA organizasyonunda da dövüşen Kadir Dalkıran, rakibi Sanbet Naimanbaev’i mağlup etmeyi başardı. Dalkıran, müsabaka sonrasında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.
" TÜRKİYE BAYRAĞINI HER YERDE DALGALANDIRIYORUM"
Spora ilk olarak kick boks ile başladığını söyleyen Kadir Dalkıran, "14 yaşımdayken kick boks ile spora başladım. Kick boks ve muay thai’de dereceler yaptıktan sonra MMA branşıyla da tanıştım. Böylelikle 2017’de dünya şampiyonu oldum. Bu sayede de profesyonel maçlarda Türkiye bayrağını her yerde dalgalandırıyorum" dedi.
"KARTON TOPLARKEN SPORLA TANIŞTIM"
Sporla tanışma hikayesinin karton topladığı günlere uzandığını belirten Dalkıran, "Ben aslen Roman kökenliyim. Roman olmak ayrıcalık olarak görülmesin. Hepimiz Türk’üz ve Türk bayrağını her yerde dalgalandırıyoruz. 14 yaşımdayken aile geçimimizi karton, hurda, metal toplayarak sağlıyorduk. Bir gün karton toplarken bir baktım MMA yazıyor, kick boks yazıyor. Bunun ne olduğunu merak ettim. Organizasyon yapılan yerden içeriye girmek istedim ama çekindim. ‘Roman olduğum için acaba ayrımcılık yaparlar mı’ diye düşündüm. Sonra arkadaşlar da beni ikna etti, hep beraber girdik. İbrahim Yıldız ile tanıştık ve sevdam da böylece başlamış oldu" diye konuştu.
"KÜÇÜK YAŞLARDA YAŞADIĞIM ZORLUKLAR BENİ BUGÜNLERE GETİRDİ"
Küçükken yaşadığı zor hayatın kendisine pes etmemeyi öğrettiğini ifade eden başarılı sporcu, "Küçük yaşlarda yaşadığım zorluklar beni bugünlere kadar getirdi. Maçtan çıktım ve şu an sol kolum koptu, bağlarda kopuk var. İkinci raundda pes edebilirdim ama maçta eski yaşantımı gördüm. Kendime, ‘Pes etmek yok, savaşman lazım’ dedim. Bu şekilde maçı kazandım" şeklinde konuştu.
"BİRÇOK ARKADAŞIM YA CEZAEVİNDE YA MADDE BAĞIMLISI"
Spor sayesinde kendisine bambaşka bir yol çizdiğini ve yolda hedefleri olduğunu vurgulayan Dalkıran, "Sporla tanışmadan önce mahalle hayatım vardı. Şu anda birçok arkadaşım ya cezaevinde ya da madde bağımlısı. Öncelikle onlardan kurtuldum. Şu anda antrenörlük yapıyorum, işim bu. Böylelikle hem profesyonel müsabakalarda para kazanıyoruz hem de bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Şu anda her sporcu gibi hedefim en iyisi olmak, UFC’de bir Türk’ün kemeri alması. Benim de hedefim UFC. Allah'ın izniyle en kısa sürede UFC’de bir Türk’ü görecekler" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR
Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.05306433703 LİFE OFİS
ELEMAN ARANIYOR
Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.
Beyin İş Geliştirme A.Ş.
Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız. GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...0533 706 13 97
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
DEVREN SATILIK BÜFE
İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...0532 311 08 97 UĞUR BÜFE
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.