- 24 Eki 2022 - 10:56

Tabloları gören şaşkına dönüyor

Ressam Sare Ertaş Kural, bilinçsizce doğaya bırakılan atık ve elektronik malzemelerin, çevreye ve hayvanlara verdiği zararı sanatını kullanarak anlatmaya çalışıyor. Kablo, ekran kartları ve pil gibi elektronik malzemeleri kullanarak tablolar yapan Kural, yeteneğiyle büyülüyor.

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Kocaeli’de yaşayan Sare Ertaş Kural (44), 2002 yılında güzel sanatlar fakültesinden mezun olarak, çok sevdiği ressamlığa başladı. 2007 yılında kendisine atölye açan Kural, doğaya gelişigüzel bırakılan atıkların ve elektronik malzemelerin, çevreye ve hayvanlara verdiği zarara dikkat çekebilmek için bu alanda çalışmalar yapmaya başladı. 14 yıldır sanatını ve yeteneğini kullanarak birbirinden güzel tablolar yapan Kural, eserlerinde kablo, ekran kartları, pil gibi elektronik malzemeleri, plastik ve cam atıkları kullanıyor. Çizdiği resimleri uygun elektronik atıklarla bir araya getiren Kural, geri dönüşüme sanat desteği veriyor. Sare Ertaş Kural, aynı zamanda atölyesinde verdiği eğitimlerle geleceğin çevreye duyarlı ressamlarını yetiştiriyor.

"Dönüşüm projesinin parçası oldum"

Mesleğini severek yaptığını söyleyen Kural, tecrübelerini gençlere aktardığını, atölyesinde geleceğin ressamlarına eğitim verdiğini ifade etti. Kural, "Atıktan Sanata projesini atölyemde devam ettiriyorum. Çocuklar ve hobi grubumla birçok sergi açtık. Atıktan Sanata projesinde yaklaşık 700 tablo yaptım. Yıllar önce bir firma tarafından bana gelen teklifle Atıktan Sanata projesine başladım. Atıktan çalışma yapmamı istediler, yaptım ve çok beğenildi. Çok beğenilince de bir projenin parçası olarak devam ettik. 2008 yılından beri atıklarla çalışma yapıyorum. Bunun çeşitliliğini artırdım. Sadece elektronik atıklarla değil, plastik atıklar, sanayi atıkları, cam atıkları ve metal atıkları kullanarak tablolarımla birleştirdim. Böylece geri dönüşüm, hatta ileri dönüşüm projesinin parçası oldum" dedi.

"Atıkların zararını, hayvanlar üzerinde gösterebilmek amacıyla tablo yapıyorum"

Elektronik malzemeleri atmak yerine birer sanat harikasına dönüştüren, sanatıyla çevre kirliliğinin önüne geçen Kural, "Amacımız, sürdürülebilirlik ve farkındalık oluşturabilmek, bu atıkların doğaya atılmamalarını sağlamak. Bu atıkların doğaya verdiği zararları anlatmak üzere başladığım bir projeydi. Atıkların hayvanlar üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu düşünüyorum. Irkların yok olmasıyla ilgili. Teknolojinin doğa üzerindeki zararlarını hayvanlar üzerinde gösterebilmek amacıyla tablo yapıyorum. Atık malzemeler ve resim sanatını birleştiriyorum" diye konuştu.

# çevre, eğitim, Atık

24 Eki 2022 - 10:56 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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