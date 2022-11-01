- 01 Kas 2022 - 11:15

Kocaeli'de eşsiz sonbahar güzelliği

Kocaeli'de sonbaharla birlikte farklı tonlara bürünen ağaçlar görsel şölen sunuyor. Ormanlarda oluşan kartpostallık görüntüler havadan da görüntülendi.

+2
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'de görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçların yaprakları, sonbaharla birlikte solmaya başladı. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Ağaçların sararan yapraklarının doğayla uyumu ise sonbaharın tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor. Sonbaharın hayran bırakan güzelliği, dron ile havadan da görüntülendi.

01 Kas 2022 - 11:15 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.119.657 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de eşsiz sonbahar güzelliği mask
Kocaeli'de eşsiz sonbahar güzelliği
Düğünde yeğenine kurşun yağdırdı mask
Düğünde yeğenine kurşun yağdırdı
Emir Can İğrek Kocaeli’yi salladı, hayranları çatı ve köprülere çıktı mask
Emir Can İğrek Kocaeli’yi salladı, hayranları çatı ve köprülere çıktı
Kuzey Marmara’da kurallara uymayan sürücülere göz açtırılmadı mask
Kuzey Marmara’da kurallara uymayan sürücülere göz açtırılmadı
Altını duyan alışveriş merkezine koştu mask
Altını duyan alışveriş merkezine koştu
Hızlı teslimat ölüm getiriyor mask
Hızlı teslimat ölüm getiriyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL