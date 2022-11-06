16 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti

Kaza, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 65 AC 116 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan araç, takla atarak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Yusuf Ali Çolak’ın (16) hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü B.K.’nin ise herhangi bir yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Gencin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.