- 06 Kas 2022 - 09:36

16 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti

İzmit'te takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 65 AC 116 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan araç, takla atarak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Yusuf Ali Çolak’ın (16) hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü B.K.’nin ise herhangi bir yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Gencin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Olay, itfaiye, polis, Araç, kaza

06 Kas 2022 - 09:36 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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