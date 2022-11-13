- 13 Kas 2022 - 11:10

Kendisini kurtarmak isteyen görevliyi yaraladı

Başiskele ilçesinde yaralı halde yol kenarına düşen atmacagiller familyasından 'bayağı çakır kuşu' ekipleri seferber etti. Yırtıcı kuş, kendisini kurtarmak isteyen görevlinin elini pençeleri ile yaralarken, o anlar saniye saniye kaydedildi

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Bahçecik bölgesinde yaralı yırtıcı kuş olduğu ihbarını alan Başiskele Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hemen bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu alarak, kafese koymak istedi. Yaralı yırtıcı kuş, hamle yapıp görevliyi elinden yaraladı.

Üç ayrı yerinden eli kesilen veteriner hizmetleri ekibi, yine de görevine devam etti. Çalıların arasında kaçmaya çalışan bayağı çakır kuşu yakalanarak kafese konuldu. Kartepe'de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'ya teslim edilen kuş, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.
# Kartepe, yaralı

13 Kas 2022 - 11:10 Kocaeli/ Başiskele- Gündem

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