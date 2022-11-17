İzmit'te şüpheli çanta paniği

Olay saat 17:40 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi İnönü ve Alemdar Caddesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddenin kesişim noktasında başıboş halde siyah bir kadın çantası gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantanın içi boş çıktı. Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor