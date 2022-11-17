Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Büyütmek için resme tıklayın

Hacı Halil Mahallesi Bağdat Caddesi'nde ilerleyen Tanrıverdi T'nin kullandığı 34 EAB 291 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Musa Y. idaresindeki 41 AEB 992 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Musa Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.