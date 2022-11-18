Gençlerin tehlikeli yolculuğu!

Olay 16 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Körfez'de bir ana cadde üzerinde meydana geldi. Ana cadde üzerinde trafiğın yoğun olarak işlediği esnada çekilen görüntülerde, 5 gencin tek bir motosiklete binerek seyrettiği görüldü. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların canlarını hiçe sayarak şov yapan gençler, sosyal medyada izleyenler tarafından da büyük tepki topladı.