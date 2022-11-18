Motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde cadde üzerinde 5 genç motosikletin üstüne binerek gezintiye çıktı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların canlarını hiçe sayarak şov yapan gençler, adeta kazaya davetiye çıkardı. Yürekleri ağza getiren görüntüler sosyal medyada da tepki topladı.

"SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU"

Olayın ardından yapılan çalışmalar neticesinde motor sürücüsü Ö.A (19), motor üzerinde ise M.Y (19), F.Y.O (17), H.Ç(18), E.A (19) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslara trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Motosiklet sürücüsüne karayolları trafik kanununa muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı. Öte yandan sürücünün ehliyet ceza puanı sınır aşımına uğradığından ehliyetine el konuldu.