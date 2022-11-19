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/ 19 Kas 2022 - 08:42

Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68), Derince'de yaşadığı evde hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı da belli oldu