Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68), Derince'de yaşadığı evde hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı da belli oldu
Derince ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
KURTARILAMADI
Celal Kılıçdaroğlu, 18 Kasım Cuma saat 22.00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
NEDENİ KALP YETMEZLİĞİ
Evde yapılan işlemlerin ardından Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi aile üyeleri tarafından Kocaeli Kent Mezarlığı morguna getirildi. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Son olarak, Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı bilgisi de paylaşıldı. İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, bugün(cumartesi) saat 15.30'da Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
19 Kas 2022 - 08:42 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hak - İmtehanı bitti, amele göre ataması yapılacak. Allah sevenlerine sabır versin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.