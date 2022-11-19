Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı, 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda alkollü sürücünün önündeki araca çarpmasıyla birlikte 5 araç birbirine girdi. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan ve sürücünün alkollü olduğu öğrenilen M.T. idaresindeki 41 ABG 861 plakalı hafif ticari araç hemen önünde seyreden E.Ç. yönetimindeki 34 EZY 098 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs, önündeki S.Ş. idaresindeki 34 GH 8331 plakalı tıra çarparken, hafif ticari aracın kaza yaptığını fark edemeyen V.İ. yönetimindeki 41 P 5326 plakalı servis aracı ve K.A. idaresindeki 34 VB 6379 plakalı motosiklet hafif ticari araca çarptı. 5 aracın birbirine girdiği kazada alkollü sürücü M.T. ve motosiklet sürücüsü K.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü K.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
19 Kas 2022 - 09:04 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hak - İçki çok pahalı hükümet duy. Fiyatları indir. Millet zikkimlansin. Kazalar bak nasıl azalıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.