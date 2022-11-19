Yuvacık Barajı alarm veriyor, eski köprü göründü

Kocaeli’nin önemli su ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı, mevsim şartları ve bir süredir devam eden kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Tam doluluk kapasitesi 51 milyon 13 bin metreküp olan Yuvacık Barajı’ndaki doluluk oranı, 16 Kasım itibarıyla yüzde 20 seviyelerine kadar geriledi. Bu nedenle baraj içerisinde bulunan eski köprünün görünmesi kuraklığın ciddiyetini ortaya koydu.

SAPANCA'DAN SU ÇEKİLECEK

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ( İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı'nda 10 milyon 240 bin metreküp su bulunuyor. Yuvacık Barajı'nda son zamanlarda yaşanan düşüş sonrası Sapanca Gölü'nden 2 pompa ile su çekilmesine başlandı.