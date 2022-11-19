Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Celal Kılıçdaroğlu bugün Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te ikamet eden Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanan kardeşini Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti. Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilen, evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti.
CENAZESİ KOCAELİ’DEN KALKTI
Kılıçdaroğlu’nun cenaze töreni bugün saat 15.30’da İzmit Tavşantepe Cemevinde yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin cenazesine siyasetin tanıdık birçok siması katılım gösterdi
YÜKSEK KATILIM
Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Sevi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu ve Abisi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Bursa Milletvekili Hakan Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, eski CHP Milletvekili Hurşit Güneş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İlçe Başkanları ve sevenleri katıldı.
KENT MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Cenaze erkanın ardından Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi Kent Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı
19 Kas 2022 - 15:42 - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.