İstanbul'un yanı başındaki macera dolu rota
Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu, zorlu parkuru ile doğa tutkunlarının rotasındaki önemli uğrak yerlerden biri haline geldi.
Serindere Kanyonu, zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Özellikle İstanbul'dan kaçmak isteyen doğaseverler, günübirlik kanyona gelerek yürüyüş yapıyor. Sarp kayalıklar arasında ilerleyen ziyaretçiler, şelaleye ulaşarak güzel bir manzarayla karşılaşıyor. Serindere Kanyonu, 8 kilometreden fazla uzunluğa sahip yürüyüş parkuru ile trekking tutkunlarına doğa ile iç içe dört mevsim spor yapma imkanı sunuyor. Kocaeli'nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olma özelliğini taşıyan Serindere Kanyonu'nda havuz şeklinde pek çok gölet de bulunuyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen kanyon, yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelaleyi de içinde barındırıyor.
"İstanbul ve çevre illerden buraya gelen çok kişi oluyor"
Kocaeli'nin doğasını çok sevdiğini söyleyen Seda Burak, "Derince'de oturuyorum, ailemle birlikte yürüyüşe geldik. Çocukların tatilini değerlendirmek ve temiz hava almak istedik. Kocaeli'nde şelale, orman, deniz her şey iç içe. Bu sebeple de gidilebilecek çok yer var. Buraya üçüncü gelişim. İlk geldiğimde de çok sevmiştim. Doğayı seviyorum. Burası çok sakin, şelalesi, kanyonu, ormanı, temiz havası bizi rahatlatıyor. Yazın burası çok kalabalık oluyor. Yabancı ve yerli turistler de buraya geliyor. İstanbul ve çevre illerden buraya gelen çok kişi oluyor. Zaten ben de İstanbul’dan gelip Kocaeli’ye yerleştim. Burayı sosyal medya hesabımdan paylaştığımda herkes soruyor, merak ediyor. Parkuru çok kolay, hatta arabayla da belirli bir yere gelinebiliyor. Yolları tehlikeli değil, zaten çocuklarımla yürüyüşe geldim. Suya girmedik, çünkü çok soğuk" dedi.
"İstanbul’da böyle yer bulmak zor"
İstanbul’dan geldiğini söyleyen Perihan Yüce, "Burası çok hoşuma gitti. İlk kez buraya geldim ama doğası çok güzel. İstanbul'da böyle yer bulmak zor. Kaçış yerim bundan sonra burası olacak. Mis gibi temiz hava. Sürekli öksürüyorum ama bu hava beni toparladı" ifadelerini kullandı.
20 Kas 2022 - 09:53 - Yaşam
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.905.152 gösterim gerçekleşti.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09
PERSONELLER ARANIYOR
AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır. *Öğrenci de olabilir. TEL:...
FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ
FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe TE1: 0262 373 41 73 TEL2: 0545 390 41 61
KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE
SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey EKONO...
Firmamıza CNC OPERATÖRÜ aranmaktadır.
Firmamıza CNC OPERATÖRÜ aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41
MOTORLU KURYE ARANIYOR
MOTORLU KURYE ARANIYOR...
ELEMAN ARANIYOR
Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.
Beyin İş Geliştirme A.Ş.
Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız. GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...0533 706 13 97
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
DEVREN SATILIK BÜFE
İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...0532 311 08 97 UĞUR BÜFE
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.