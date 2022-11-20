Karamürsel kaçtı, Seka Doğan yakaladı: 1-1

GOLLER ENES VE EMRE’DEN

İki takımın da kontrollü bir futbol ortaya koyduğu maçın ilk yarısı Karamürselspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Hattab’ın pası ile topla buluşan Enes Dışpınar şık bir vuruşla Karamürsel ekibini 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının 10 maçın 55. dakikasında Seka Doğan, Emre’nin golü ile beraberliği buldu. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 81. dakikasında son derece yanlış bir karara imza atıldı.

AKIL ALMAZ KARAR

Karamürselspor atak yönü sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Ahmet’in vuruşu sonrasında kaleciden yükselen topu Yusuf kafa vuruşu sonrası ağlara gönderdi. Ancak maçın ikinci yardımcı hakemi Fatih Dilek, Enes’in köşe vuruşunda topun dışarıdan kavis alarak oyun alanına girdiğini işaret edince hakem Enes Kanpara düdüğünü çaldı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

BAĞDAT – KARAMÜRSEL, SEKA DOĞAN - BEYLİKBAĞI

Pozisyonun görüntüleri incelendiğinde de Enes’in köşe vuruşunda topun dışarıdan içeriye kavis almadığı net bir şekilde görüldü. Kalan sürede başka gol olmadı ve Play-Off mücadelesi veren Karamürselspor puanını 19’a, düşmeme mücadelesi veren Seka Doğan ise 8’e çıkardı. Karamürselspor bir sonraki maçını şampiyonluk adayı Bağdatspor ile deplasmanda oynayacak, Seka Doğan ise Beylikbağı’nı konuk edecek.