Karamürsel kaçtı, Seka Doğan yakaladı: 1-1
Süper Amatör Lig A Grubu’nda Karamürselspor ile Seka Doğanspor, Karamürsel’de karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadele 1-1 sona erdi. Maçın son anlarında Karamürselspor’un net golü verilmedi
GOLLER ENES VE EMRE’DEN
İki takımın da kontrollü bir futbol ortaya koyduğu maçın ilk yarısı Karamürselspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Hattab’ın pası ile topla buluşan Enes Dışpınar şık bir vuruşla Karamürsel ekibini 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının 10 maçın 55. dakikasında Seka Doğan, Emre’nin golü ile beraberliği buldu. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 81. dakikasında son derece yanlış bir karara imza atıldı.
AKIL ALMAZ KARAR
Karamürselspor atak yönü sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Ahmet’in vuruşu sonrasında kaleciden yükselen topu Yusuf kafa vuruşu sonrası ağlara gönderdi. Ancak maçın ikinci yardımcı hakemi Fatih Dilek, Enes’in köşe vuruşunda topun dışarıdan kavis alarak oyun alanına girdiğini işaret edince hakem Enes Kanpara düdüğünü çaldı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
BAĞDAT – KARAMÜRSEL, SEKA DOĞAN - BEYLİKBAĞI
Pozisyonun görüntüleri incelendiğinde de Enes’in köşe vuruşunda topun dışarıdan içeriye kavis almadığı net bir şekilde görüldü. Kalan sürede başka gol olmadı ve Play-Off mücadelesi veren Karamürselspor puanını 19’a, düşmeme mücadelesi veren Seka Doğan ise 8’e çıkardı. Karamürselspor bir sonraki maçını şampiyonluk adayı Bağdatspor ile deplasmanda oynayacak, Seka Doğan ise Beylikbağı’nı konuk edecek.
20 Kas 2022 - 09:58 - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.