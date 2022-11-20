Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Erdem S. idaresindeki 15 DM 440 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil E. yönetimindeki 34 TZ 1603 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Ahmet E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.