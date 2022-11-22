Annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklamıştı, müebbet hapisle cezalandırıldı
Kocaeli'de annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklayan sanığın, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilmesiyle müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi
2015 yılında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Özgür, yanındaki annesi Serpil Eroğlu’nun boğazını keserek 27 kez bıçaklamış, aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün'ü de defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Anne Serpil Eroğlu hayatını kaybederken, Ergün ise ağır yaralanmıştı. Olay anında panik olan aracın sürücüsü Işık Gürel’in kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.
Müebbet hapisle cezalandırıldı
Sanığın Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Onur Özgür, avukatı Ozan Caner ve mağdur İfaket Ergün katıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi biten ve cezaevine gönderilen Onur Özgür'ün akli dengesini tam olduğu belirtildi. İfaket Ergün şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın anne Serpil Eroğlu'na karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, İfaket Ergün'e karşı işlediği suçtan 10 yıl hapis ve Işık Gürel'e karşı işlediği "Kasten yaralama" suçundan 1 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
22 Kas 2022 - 10:14 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.