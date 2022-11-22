Beyzanur'un şüpheli ölümüne ilişkin dikkat çeken bilirkişi raporu

Alikahya Mahallesi'ndeki apartmanda 20 Mart 2021'de meydana gelen olayda, Ö.F. isimli şahıs, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan'ı boğazında bornoz ipiyle ölü bulmuş, olayın şüpheli bulunması üzerine tutuklanmıştı. Sanık Ö.F.'nin yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilmişti.

2 bilirkişi cinayet, bir bilirkişi ise intihar üzerinde durdu

Hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, ev hapsinde bulunan Ö.F. ve aileler katıldı. Olay yerinde yapılan keşif sonrasında bilirkişilerce rapor sunuldu. Raporda 2 bilirkişi olayın cinayet, bir kişi ise intihar olabileceği yönünde görüşünü belirtti. Maktulün ailesi, sanığın kaçma şüphesi üzerine tutuklanmasını istedi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Ö.F. ise "Davanın başından beri Beyzanur'u ben öldürmediğimi söylüyorum. 20 aydır yargılanıyorum, şu anda ev hapsinde bulunuyorum. Suçsuzum, ben yapsaydım eşim bana tepki verirdi, vücudumda herhangi bir iz olurdu" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ev hapsinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



