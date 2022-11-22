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/ 22 Kas 2022 - 15:57

Uyuşturucuyu sakladıkları yer şaşırttı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde narkotik polisleri tarafından bir otomobil durduruldu. Yapılan aramada, otomobilin torpido kısmındaki özel bölmeye zulalanmış halde 2 kilogram 200 gram uyuşturucu ele geçirildi