Gönül gözü ile öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
Doğuştan görme engelli edebiyat öğretmeni Dilek Karaca, tüm engelleri öğrencileriyle birlikte aşıyor. Özverisiyle takdir toplayan Dilek Öğretmen, gönül gözü ile öğrencilerini geleceğe hazırlıyor
Derince ilçesinde bulunan Melikşah Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan doğuştan görme engelli Dilek Karaca, azmiyle herkese örnek oluyor. Öğrencilerine hem edebiyatı hem de okulu sevdiren Karaca, mesleğini özveriyle sürdürüyor. Gençlerin hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşayan Karaca, öğrencilerini en güzel şekilde yetiştirmeye özen gösteriyor. Karaca'nın öğrencileri ise öğretmenlerinin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyor.
"Ben engelime rağmen değil, engelimle beraber varım"
Meslekte 6. yılı olduğunu belirten Dilek Karaca, "Ben engelime rağmen değil, engelimle beraber varım kabullenme safhasını geçtikten sonra engelimle birlikte yaşamaya devam ediyorum. Bu benim için hiçbir şekilde eksiklik değil. Öğrencilerimle birlikte pek çok çalışma yapıyorum. Okula geldiğimde ‘Hocam birlikte top oynayalım mı’ diyorlar top oynuyoruz, 'Bisiklet sürelim mi' diyorlar bisiklet sürüyoruz. Büyük bir bisiklet sürmeye çalıştım, alışık değildim ama öğrencilerim etrafı tasvir ediyorlar. Gerektiği zaman anlatımlarda bulunuyorlar ve bende onlarla birlikte her türlü etkinliği yapıyorum” dedi.
"İnsan yapmak istediği her şeyi yapabilir yeter ki istesin"
Öğrencilerine göreme engelli insanlara nasıl davranılması gerektiğini öğreten Karaca, "İnsan yapmak istediği her şeyi yapabilir yeter ki istesin. Benim bir amacım var. Ben tek başıma da bisiklet kullanabiliyorum. Trafiğe kapalı alanlarda bisiklet kullanabiliyorum. Öğrencelerimle birlikte yapmamdaki amacım öğrencilerimde farkındalık oluşturmak. Öğrencilerim benimle birlikte tasvir yapmayı öğreniyorlar, benimle birlikte bir görme engelli biriyle nasıl iletişim kurması gerektiğini öğreniyorlar. Bu nedenle öğrencilerimle birlikte etkinlik yapmayı daha çok seviyorum. Bir basketbol topunu bana verseler ve kameralar önünde atmanı istiyoruz bunun karşılığında sana 10 milyon lira para vereceğiz deseler, ben o basket topunu atamam. Fakat burada öğrencilerimle birlikte onlara bir mesaj vermem gerektiği anda ben o basket topunu çok rahat bir şekilde atabilirim" diye konuştu.
"Öğrencilerime ders anlatarak tedavi oluyorum"
Öğrencileri ve mesleği sayesinde hayata tutunan Karaca, "Görme engelli bir öğretmen olarak derslerime giriyorum, konu anlatıp her türlü çalışmamı yapıyorum. Öğretmenlik dünyanın en güzel işi. Keyif alarak yaptığım, geldiğimde huzur bulduğum, hastaysam sınıfa girdiğimde iyileştiğim bir meslek. Öğrencilerime ders anlatarak tedavi oluyorum" şeklinde konuştu.
Öğretmenine yardımcı olan öğrencilerden Ramazan Baksi, "Öğretmenimiz büyük bir bisikleti kullanmak istedi, bende yardım ettim, birlikte bisiklet sürdük. Düşebilir diye birazcık korktum aslında ama hocamıza bu duyguyu tattırdık" ifadelerini kullandı.
24 Kas 2022 - 11:51 - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.