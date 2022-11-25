Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu

Olay, Yenimahalle İnkılap Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli şahıs, evde tartıştığı ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, S.K. ise yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.