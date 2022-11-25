Tedirgin eden kuraklık uyarısı: 58 günlük su kapasitesi kaldı
Yağışların azalması ve su kullanımının artmasıyla birlikte dünya gündeminde kuraklık da yer almaya başladı
KOÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Veli, Kocaeli’de içme suyu olarak kullanılan barajlarda yağışların azalmasıyla birlikte su sıkıntısı yaşanmaya başladığını belirterek, "Bu veriler, 58 günlük bir su kapasitemiz olduğunu göstermektedir. Bu seneki yağışların başlamasıyla bu süreci atlatabiliriz fakat ileriki yıllarda nüfusun artışıyla ve bu şekilde kuraklık devam ederse su temini ve yönetimi konusunda, yerel yönetimlerin sıkı bir şekilde planlamalar yapması ve bu konuda projeler, çalışmalar yapması gerekmektedir" dedi.
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Veli, Kocaeli’nin bazı ilçelerinde içme suyu kaynağı olarak kullanılan barajların Yuvacık ve Namazgah olduğunu belirterek, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova’da ise Denizli ile Cumaköy göletlerinin kullanıldığını ifade etti. 11 Kasım 2022 tarihinde Yuvacık Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 21, Namazgah Barajı’ndaki oranın yüzde 47, Denizli ve Cumaköy göletlerinin doluluk oranının yüzde 86 olarak kaydedildiğini vurgulayan Prof. Dr. Veli, Sapanca Gölü’ndeki su miktarının da bir miktar azalarak, 31,28 metre düzeyine indiğini kaydetti.
"Bu veriler, 58 günlük bir su kapasitemiz olduğunu göstermektedir"
Prof. Dr. Veli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu doluluk oranlarıyla toplam içme suyu kaynağımız 28 milyon metreküp olmuştur. TÜİK verilerine baktığımız zaman Kocaeli’de belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başına günlük ortalama su miktarı 236 litre olarak hesaplanmıştır. Kocaeli’nin nüfusu yaklaşık 2 milyon olarak verilmektedir. Bu veriler, 58 günlük bir su kapasitemiz olduğunu göstermektedir. Bu seneki yağışların başlamasıyla bu süreci atlatabiliriz fakat ileriki yıllarda nüfusun artışıyla ve bu şekilde kuraklık devam ederse su temini ve yönetimi konusunda yerel yönetimlerin sıkı bir şekilde planlamalar yapması ve bu konuda projeler, çalışmalar yapması gerekmektedir"
"Betonlaşmanın önlenmesi gerekir"
Su kaynaklarının azalmamasına ilişkin çalışmaların yapılması gerektiğini dile getiren Sevil Veli, "Doğal faktörlere karşı yapabileceklerimiz sınırlı olsa da insani faktörlere karşı şunları söyleyebiliriz; mevcut su kaynaklarının maksimum verimle kullanılması ve su israfının önlenmesi, betonlaşmanın önlenmesi, havadaki nemi artırabilecek ağaçlık alanların artırılması, kullanılmış suların ileri düzeyde arıtılarak yeniden kullanılabilmesi, doğaya zarar verecek gazların atmosfere salınımının önlenmesi" diye konuştu.
" Türkiye’nin 2040 yılına kadar su sıkıntısı çekmesi muhtemel"
Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada tüm ülkelerin 2040 yılında su sıkıntısı çekeceğinin öngörüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Sevil Veli, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’de bu su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer almakta ve bu 2040 yılına kadar su sıkıntısı çekmesi muhtemel. Bunun için neler yapabiliriz. Bu konuda en önemli faktörlerden birisi, tarımsal kuraklığın etkisini azaltmak için farklı sulama sistemleri uygulamamız gerekiyor. Burada daha çok basınçlı sulama, yağmurlama, damlama, sistemlerine geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca kuraklığa karşı dayanıklı türler geliştirerek, bu türlerin ekimini yaygınlaştırmak ve toprağın su tutma kapasitesini yükseltmek için toprakta organik madde birikimini artırmamız gerekiyor"
"Kişi başına düşen yıllık su miktarımız bin 338 metreküp olarak verilmektedir"
Sadece Kocaeli’de değil, İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara’da da barajların doluluk oranı ve su sıkıntısına ilişkin çeşitli haberlerin yapıldığını söyleyen Sevil Veli, "Şu an Türkiye nüfusumuz yaklaşık 84 milyondur. Kişi başına düşen yıllık su miktarımız bin 338 metreküp olarak verilmektedir. Bu nüfusun artması ile yağışların olmaması kuraklığın artmasına neden olacaktır. Tüketim sularının yüzde 80’lik kısmı atık su olarak kanalizasyon şebekesine verilmektedir. Arıtma sonrası büyük bir kısmı alıcı ortama deşarj edilmektedir. Su kıtlığı yaşayan ülkelerde de özellikle arıtılmış suların ileri arıtım teknolojileri ile yeniden arıtılımı ve bunların yeniden kullanılmış su olarak kullanımı öneriliyor. Kocaeli’de tesislerimizin çoğu atık suları ileri arıtım teknolojileriyle arıtarak yeniden kullanılabilir haline geliyor" sözlerine ekledi.
25 Kas 2022 - 11:24 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
erol demirbek TÜRK - konuşan yetkili de şivesine bakılırsa yabancı sanki.
erol demirbek TÜRK - yuvacık barajı ve sapanca gölümüz varken kocaeli susuz kalmaz. yuvacık barajını yapan sn. sirmen den ALLAH razı olsun en son iktidar derelerin suyunu şirketlere şişeleyip satmaları için verdi. ONLARDA ASLINDA BARAJA GİDECEK SUYUN ÖNÜNÜ KESİP ŞİŞELEYİP SATIYORLAR . bir yönetici TÜM HALKA HİZMET SAĞLADI , sonra gelen şirkete verdi.
HAYAT - Maalesef Büyükşehir Belediyesi kuru kuruya uyarıda bulunuyor. Önlem alınmıyor. İzmitin merkezinde Kireçocaklarında yaşayan roman vatandaşlar sabahtan akşama kadar halı,araba vb.yıkıyor. yıkayacak birşey bulamazsa da hortumu yola tutarak SUYU BOŞA HARCIYOR ve kimse buna dur demiyor. İSU'yu aradığımda vatandaş kendi evinden su kullanıyor birşey yapamayız diyor. Bizler elimizi bile yıkarken suyu kısıtlı kullanıyorsak herkesin dikkatli olması sağlanmalı. KENTİ YÖNETENLER LÜTFEN ADİL DAVRANIN. O bölgeyi oy potansiyeli olarak görmeyip sesinizi çıkartın ARTIK!!!!!!!!!!!
M.Murtaza Yekeayak - Bu CHP zihniyeti Yuvacık barajını yapmasa acaba ne içecektik. Birde yapanı dava ettiniz 20 yıldır iktidarsınız Kovaeli’ine ot böcek lale dikmekten ve ithal ağaç getirmekten başka ne yaptınız yol yok asvalt yok trafik felç şehir içi düne kadar İzmit belediyesini kayıp etmeseydiniz su basıyordu lağım suları içinde kalıyordu ve Türkiyenin en pahalı suyunu satmaktasınız Kocaeli Büyükşehir malesef yıllardır elle tutulur bir hizmeti yok İzaydaş çöp kokusundan durulmuyor Kösköy-Alikahya- Yahyakaptan karneniz kötü
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.