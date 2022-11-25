İzinsiz eylemde yürümek isteyen grup engellendi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle bugün kadın örgütleri İzmit Yürüyüş Yolunda yürüyüş düzenleyip Kent Meydanı'nda açıklama yapmak istedi. Yürüyüş, izinsiz olduğu gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından durduruldu. Dağılmayan eylemciler ile çevik kuvvet arasında arbede yaşandı. Arbede esnasında çevik kalkanını yaran eylemciler yürüyüş yolunda koşarak ve slogan atarak koşmaya başladı. Polis tarafından durdurulan eylemciler kontrollü bir şekilde Kent Meydanı'na götürüldü. Meydanda açıklama yapan grup halay çektikten sonra dağıldı