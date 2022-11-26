Yılın ilk karı düştü

Kartepe'de ilçesinde bulunan İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nden görülebilen Samanlı Dağları'nın zirvesindeki 1640 rakımlı Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklıklarının giderek düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sıcaklık daha da düştü. Şehir merkezlerinde yağmur yağarken Kartepe’nin üst bölgelerinde ise kar yağışı başladı