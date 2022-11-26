Körfez cinayetinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Hereke mevkisinde dün yol kenarında bulunan ve Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kadın cesedinin kime ait olduğunun belirlenmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Cesedin, eşi ve ailesinin 2 gündür haber alamadığı Irak uyruklu 29 yaşındaki S.A.S'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı olduğu tespit edilen A.K, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen A.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.A.S'nin cenazesinin, ailesinin yaşadığı Yalova'da defnedileceği öğrenildi.

D-100 kara yolu üzerindeki Hereke mevkisinde dün yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, polise ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen ekipler, çıplak halde bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra inceleme yapan ekipler, kadının kimliğinin tespiti için çalışma başlatmıştı.