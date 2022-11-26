Kartepe'de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı

Samanlı Dağları'nın zirvesindeki bin 640 rakımlı Kartepe'ye mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklıkları oldukça düşerken, doğayla iç içe bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı yer yer beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağış, bölgede yaklaşık 10 santimetrelik kar kalınlığı oluşturdu. Bugün de Kartepe’nin zirvelerinde yer yer kar yağışı beklenirken hafta içi hava sıcaklığının yükselmesi ve karların erimesi bekleniyor. Hava tahminlerine göre, kalıcı karın Aralık ayının ortalarında başlayacağı öngörülürken, Mayıs'a kadar yerde kalması bekleniyor. Kocaeli kent genelindeyse yağışlı havanın etkili olduğu görüldü.

“Yükseklerde 10 santimetreye yakın kar var”

2006 yılından beri Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda işletmesi bulunan ve her yıl bu zamanlar ilk karın düştüğünü belirten Lütfü Usta, “2006’dan beri yaz kış buralardayım. Dün kar yağdı, bugün de biraz yağacak diye görünüyor hava durumunda. Hafta içi ise yağış gözükmüyor. Yoğun kar yağışı genelde Aralık’ta başlıyor. Bu sene de kış sağlam geçecek gibi görünüyor. İnsanlar da bu bölgeye çıktığı zaman huzur buluyor. Buranın havası güzel. Yükseklerde 10 santimetreye yakın kar var. Aşağı bölgelerde hiç kar yok. Kuzuyayla’nın başlangıcından itibaren kar başlıyor. Çoğu zaman burada kar 3 metreyi buluyor. Mayıs’ta bile burada kar oluyor” diye konuştu.