Servis ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Olay, İzmit ilçesi D-100 karayolu Şirintepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.V. idaresindeki 41 P 8271 plakalı Efetur'a ait Otokar marka servis ile İ.O. hakimiyetindeki 54 TF 970 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde kamyonet, yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Sürücü İ.O., kapısının açılmaması sebebiyle aracın içerisinde mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşların kapıyı açmasıyla sürücü araç içerisinden çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü İ.O. ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi ile servis içerisindeki 2 yolcunun yaralı olduğu tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza sonrasında kamyonetten onlarca kasa patlıcan D-100 Karayolunu doldurdu. Kaza sebebiyle D-100 İstanbul istikametinde trafik bir süreliğine tek şeritten verildi. Kazalı araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.