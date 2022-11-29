- 29 Kas 2022 - 14:28

Hereke halkından iktidara tepki! “Elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik”

Hereke halkı bugün Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan çöp tesisine tepki çekmek için konvoy halinde bölgeye giden vatandaşlar, kesilen çam ağaçlarının etrafında, “Ellerimiz kırılsaydı da oy vermeseydik, böyle bir zihniyet yok. Doğamız yok ediliyor” ifadelerine yer verdi.

Dilara Polat
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yukarı Hereke Bölgesine çöp tesisi kurma projesinin ÇED toplantısı 8 Kasım tarihinde yapılmıştı. Hereke halkı bölgelerinde çöp tesisi istemediklerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesine tepki göstermişti. Tüm itirazlara rağmen Bakanlık ‘ÇED yapıldı’ diyerek rapor tuttu. ÇED toplantısı sonrası Hereke halkı bugün Hereke Vanlılar Derneği’nde bir araya geldi. Tesisin 237 bin 676 metrekarelik kısmında Atık Düzenli Depolama Sahası, 12 bin metrekarelik kısmında işletme binaları, 13 bin metrekarelik alanda ise (şevler ile birlikte) Sızıntı Suyu Dengeleme Havuzu kurulacak. Doğaya ve çevrede yaşayan vatandaşları zarara uğratan olayla ilgili bugün Hereke halkı tesis yapılacak olan alanda toplanarak basına konuştu. AKP iktidarının bölgeye verdiği zararla ilgili tepki çekecek sözler söyleyen vatandaşlar, “Biz bunları nasıl başa getirdik, elim kırılsaydı da oy vermeseydik. Böyle bir zihniyet yok. İnsana saygı yok tek hedefleri para, biz bahçemize fidan dikince yirmi yıl sonra bize meyve veriyor. Doğal ortamımız yok ediliyor” ifadelerine yer verdi.
# Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşlar, AKP

29 Kas 2022 - 14:28 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Can - en ideal alan orası yapılmasında bence bir sıkıntı yok

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 29 Kasım 14:57
01

Herekeli - o herekelilerde nereden topraklarımızı evlerimizi verdik diyorlar kendileri başka yerlerde yabancı oldular

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 14:44
03

M.d - @Herekeli 01 nolu yoruma cevabı: Yapacak bir şey yok demek gelmiyor elimizden fakat gerek kışladüzü gerekse yukarı hereke üvey evlak modunda 4 yıl önce herkede yapılan ak parti üst düzey yöneticilerinin konuşmasında hala aklımda kaldığı kadarı ile çehreyi değiştirecekleri özellikle yol güzergahları düzenlenip ışıklandırılacak dendi tık yok kışladüzüne 4 adet bank ve 4 adet çöp kovası yaptılar yakında onun açılışınada gelirler yollar tırlar nedeni ile göçtü tık yok nasıl olsa herkes başiskele yuvacık bahçecik gibi yerlerde 5 dönüm arazi içinde oksijeni bol alanlarda oturduğu için çok dikkate almaya gerek duymuyorlar, bu devirde kapanır ama yıllardır olan ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇMİŞ OLUYOR...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 15:27
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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