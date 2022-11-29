Hereke halkından iktidara tepki! “Elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yukarı Hereke Bölgesine çöp tesisi kurma projesinin ÇED toplantısı 8 Kasım tarihinde yapılmıştı. Hereke halkı bölgelerinde çöp tesisi istemediklerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesine tepki göstermişti. Tüm itirazlara rağmen Bakanlık ‘ÇED yapıldı’ diyerek rapor tuttu. ÇED toplantısı sonrası Hereke halkı bugün Hereke Vanlılar Derneği’nde bir araya geldi. Tesisin 237 bin 676 metrekarelik kısmında Atık Düzenli Depolama Sahası, 12 bin metrekarelik kısmında işletme binaları, 13 bin metrekarelik alanda ise (şevler ile birlikte) Sızıntı Suyu Dengeleme Havuzu kurulacak. Doğaya ve çevrede yaşayan vatandaşları zarara uğratan olayla ilgili bugün Hereke halkı tesis yapılacak olan alanda toplanarak basına konuştu. AKP iktidarının bölgeye verdiği zararla ilgili tepki çekecek sözler söyleyen vatandaşlar, “Biz bunları nasıl başa getirdik, elim kırılsaydı da oy vermeseydik. Böyle bir zihniyet yok. İnsana saygı yok tek hedefleri para, biz bahçemize fidan dikince yirmi yıl sonra bize meyve veriyor. Doğal ortamımız yok ediliyor” ifadelerine yer verdi.