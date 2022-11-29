- 29 Kas 2022 - 14:55

Arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 16 yıl hapis

Kocaeli'de beraber alkol aldığı arkadaşını, silahla oynadığı sırada kazara göğsünden vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

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Savunmasında, "Bu sadece benim başıma gelen bir durum değil" diyen sanık, 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı. Hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık İbrahim Öngel'in, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Levent Bat'ın ailesi ve sanık katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, olayın kazara meydana geldiğini söyleyerek, "Bugüne kadar olanları dürüstçe anlattım. Anlattıklarımda şu ana kadar çelişki bulunmamaktadır. Ne şaka amaçlı ne de bilerek namluyu arkadaşıma yöneltmedim. Anlattığım gibi, bu sadece benim başıma gelen bir durum değil. Zerre kadar kasıt yok" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın "Olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

21 Haziran 2020 tarihinde Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Öngel gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ’lik yapan arkadaşı Levent Bat'ın evine gitmişti. İddiaya göre, İbrahim Öngel, silahla oynadığı sırada kazara Levent Bat'ın ölümüne sebep olmuştu.
# karar, Kartepe

29 Kas 2022 - 14:55 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kanalan Fruk - Silah oyuncak değil oynuyorsanız da şarjörü çıkarın insanların canı bu kadar ucuz değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 14:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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