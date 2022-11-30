İhracat yalanıyla 30 bin dolar dolandırıcılığın faili Kamerunlu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, araç alım satımı ile oto yedek parça ithalatı ve ihracatı vaadiyle, 30 bin 400 dolar dolandırıcılık olayına karışan şahsın, Kamerun uyruklu F.F. olduğu tespit edildi. Üzerinde sahte kimlik çıkan F.F., gözaltına alındı. F.F., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.