Kocaeli'de bu bölge riskli alan ilan edildi

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki ayrı doğal sit alanı "Kesin korunacak hassas alan", Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Deniz Mahallesi sınırları içinde bulunan Makasbaşı mevkii ise "Riskli alan" ilan edildi. Söz konusu karar, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde verildi. Kentsel dönüşüm çalışmasının yürütüleceği bölgede, bazı vatandaşlar yaklaşık 6 ay önce evlerini boşalttı. Bölgede yaşayan diğer vatandaşlar ise evlerinden çıkmak için tebligat bekliyor.

"Binadan çıkmak için 3 aydır tebligat bekliyoruz"

Makasbaşı bölgesinde ikamet eden Halil Kır, "Evim depremden sonra yapıldı, 8 yıllık bir bina. Muhitteki tek yeni bina benimki, diğer binalar yaklaşık 40-50 yıllık. Burasını bahçeli, müstakil olmasından dolayı tercih ettik. 20 yıldır kentsel dönüşümle alakalı konuşmalar vardı ancak bize, ‘Evi alabilirsiniz süreç daha devam ediyor’ demişlerdi. Son zamana kadar bir hareket olmamıştı ama yakın zamanda gelerek rayiç bedeller çıkardılar. İnsanlara geri ödemeli meblağalar çıkarıldı. Binadan çıkmak için 3 aydır tebligat bekliyoruz. Kira desteği almadan evden de çıkamıyoruz. Bizim için şu an bir belirsizlik var, en büyük sıkıntımız da bu. Devletimizin almış olduğu bir karar olduğu için evi boşaltmak zorundayız. Tebligatı beklememizin sebebi bize kira ve taşınma yardımı gibi şeyler sağlanacak olmasıdır, resmi bir kağıt bekliyoruz. Bize, 'Çıkın' demeden biz buradan çıkmak istemiyoruz. Bazı evler 2-3 aydır boşaltıldı. Boşaltılan evlerin tesisat boruları, kalorifer petekleri, kombiler vardı, hırsızlar gelip hepsini talan etmiş" dedi.

"Marmara Depreminden önce burasının dönüştürülmesi, işlemlerin hızlandırılması lazım"

2 ay önce kentsel dönüşüm için toplantı yapıldığını söyleyen Halil Kır, "Toplantıda 15 gün içinde herkese tebligat geleceği ve evlerin boşaltılacağı söylenmişti. İlk görüşme yaptığımızda evim yeni olması ve müstakil olması sebebiyle kabul etmemiştim ama sonra muhitin yenilenmesi için teklifi kabul ettim. Aynı zamanda çocuklarımızın güvenli bir şekilde dışarıya çıkıp oynayabilmesi için kabul ettik. Evini boşaltmak istemeyenler de varmış. Biz sürecin hızlanmasını istiyoruz. Kentsel dönüşümden ziyade Türkiye’de TOKİ yapılmaya başlandı. Burası da oraya bağlanır mı diye bir düşünce de oldu. Acaba buradaki evler yıkıldıktan sonra yapılacak TOKİ konutlarına mı yerleşeceğiz diye bir düşünce de var. Marmara Depreminden önce burasının dönüştürülmesi, işlemlerin hızlandırılması lazım" diye konuştu.

"70-80 yıllık çürük binalar var"

Evi boşaltmak için tebligat beklediklerini söyleyen Celal Akgündüz ise "Evleri daha boşaltmadık, tebligat bekliyoruz. 1999 depreminde de buradaydım, evler çok hasar gördü. 70-80 yıllık çürük binalar var, sağlıklı bir bina yok. Vatandaşların yer payına göre kime ne kadar bina düşeceği hesaplandı. Bana 9 tane daire sözü verildi" şeklinde konuştu.