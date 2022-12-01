- 01 Ara 2022 - 08:53

Hayvanlarını otlatan kadına şok sözler

Kocaeli'de hayvanlarını otlatan 74 yaşındaki kadına, başka bir kadının gösterdiği tepki duyanların tepkisini çekti. "Burası şehir, git köyde besle hayvanlarını. Merkezde hayvan beslenilmez" diye bağıran kadının görüntüleri gündem oldu

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Kartepe ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki kadın, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkardı. O sırada yaşlı kadının hayvanlarını köpeklerden korumak için taş attığı iddia edildi. Sokaktan geçen bir başka kadın ise yaşlı kadına, "Burası şehir. Git köyde besle hayvanlarını. Merkezde hayvan beslenilmez. Köye gideceksin. Koyunlarını, ineklerini getirmiş, ticaret yapıyor burada. Meydanı boş buldu diye koca koca taşları köpeklere fırlatıyor" diyerek tepki gösterdi. Tepkisini kayda alan kadının o anları sosyal medyada da gündem oldu.

"Hayvanlarımı perişan ettiler, bazı hayvanlarım kaçtı gitti"
30 yıldır bu bölgede hayvancılık yaptığını söyleyen yaşlı kadın, "74 yaşıma girdim, çocukluğumdan beri hayvanlarla uğraşıyorum. Sadece büyükbaşlara değil koyunlara da bakıyorum. Çocuklarım gibi seviyorum onları. Hayvanlarımı perişan ettiler orada, bazı hayvanlarım kaçtı gitti. Onları yolun kenarına topladım, bu sefer de köpekler saldırdı. Ben bir günlük yoldan geldim, sen neden bağıra bağıra gelip hayvanlarımı kaçırdın?" diye konuştu.
# Kadın, Kartepe

01 Ara 2022 - 08:53 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Gerçek Taraftar - İki bayanıda tanımam yaşlı teyzemizin ellerinden öperim diğerine gelince iyi reklam yapmış aslında reklamını iyi yapamamış civarda büyük binalar var en üst katına çıkıp bağırıp çağırsaydı itfaiye ve akud hemen yardımına gelirdi ulusal başına çıkardı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 09:28
03

4141 - GİD KÖYDE BESLE HAYVANINI DİYEN KADINA SESLENİYORUM 30 YILDIR KADIN BURDA YANİ KÖYÜNDE HAYVAN BESLİYOR ORAYA SEN SONRADAN GELDİN HAYVANLARI SEVMİYORSAN BAŞKA YERE SEN GİDECEKSİN

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 09:11
02

Sur Bic - Orasımı şehirmiş ? Allah Allah göremedimde

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 09:10
01

Sinan - köy lü dün de hayvanlarını orada bakıyordu sen bağdan gel dağdakilere laf et olacak iş mi.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 09:06
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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