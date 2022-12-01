TEM’de kaza: 1 Yaralı

Kaza, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. idaresindeki 34 DUK 451 plakalı kamyonet, önünde seyreden M.T. yönetimindeki 41 AKY 060 plakalı tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin sürücüsü B.S. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.