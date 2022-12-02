Samsun limanında patlama

Edinilen bilgiye göre, Ceynak Samsunport Limanı’nda yağ tankında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama ve yangın meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, hemen karşısında bulunan liman alanında çıkan yangına anında müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa süre söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.