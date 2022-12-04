Öğrenciler, öğretmenlerini yalnız bırakmadı

Kocaeli Körfez Körfezkent Emlak Konut İlkokulu-Ortaokulu Öğretmeni Sevinç Özdemir, ölümün kıyısından döndü. Öğrencileri, hayati tehlikeyi atlatan öğretmenleri Sevinç Özdemir’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Körfezkent Emlak Konut İlkokulunun sevilen öğretmenlerinden Sevinç Özdemir, 17 Kasım’da geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Sevinç Öğretmen’in, hastanenin yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını kazanması, yakınlarını, çalışma arkadaşlarını, öğrencilerini ve velilerini sevince boğdu.

Kocaeli Körfezken Emlak Konut İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri, Sevinç Öğretmen’i yalnız bırakmadı

Körfezkent Emlak Konut İlkokulu-Ortaokulunun sevilen öğrretmeni Sevinç Özdemir, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını kazandı

Kocaeli Körfez Körfezkent Emlak Konut İlkokulu-Ortaokulu Öğretmeni Sevinç Özdemir, ölümün kıyısından döndü. Okulun sevilen öğretmeni bir süre önce aniden rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Sevinç Özdemir, Uzman Öğretmenlik Sınavından iki gün önce geçirdiği rahatsızlıktan dolayı sınava girememişti.

Hayati tehlikeyi atlatan Sevinç Özdemir, öğrencilerine balkondan el salladı

Emlak Konut İlkokulunun başarılı öğretmenlerinden Sevinç Özdemir, 17 Kasım’da rahatsızlanmış, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildikten kısa bir süre sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Sevinç Öğretmen, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Sevinç Özdemir, öğrencileriyle

Hayati tehlikeyi atlatan Sevinç Özdemir’i, bugün öğrencileri ve veliler ziyaret etti. Sevinç Öğretmen, enfeksiyon riskinden dolayı, ziyaretçilerine balkondan el salladı. Öğrenciler, öğretmenlerine alkışlarla moral verdi, gökyüzüne balon uçurdu.

Sevinç Özdemir’in tedavisinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.