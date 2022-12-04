Babasıyla kavga eden kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

Olay İzmit Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokakta ikamet eden ve aralarında eskiye dayalı husumet bulunan Soner Tezcan (43), aynı apartmanda yaşayan ve evinin bahçesinde çalışan amcası Hasan Tezcan’ı darp etmeye başladı. Edinilen bilgiye göre babasının kuzeni tarafından darp edildiğini gören Tamer Tezcan (43) evinin balkonundan silahla kuzeni Soner Tezcan’a ateş açtı. Tamer’in silahından çıkan mermiler kuzeni Soner Tezcan’ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Soner Tezcan, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tezcan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın zanlısı Tamer Tezcan, olayda kullandığı tabanca ile polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Tutuklandı

Tamer Tezcan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tamer Tezcan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliye'sine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.