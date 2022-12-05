Tahliye edildi yeniden tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 30 yıl önce tutuklanan Şadiye Manap’ın, cezaevinde de terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlendi. Gebze M Tipi Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Manap, 1 Aralık’ta tahliye edildi ancak cezaevinden çıkamadan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şadiye Manap, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.