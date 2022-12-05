Yaklaşık 2 yıldır Karamürsel’de yapım işi süren, daha önce inşaatı mühürlenen, 2 kez yürütmeyi durdurma kararı çıkan ve geçtiğimiz Ağustos ayında projede küçülmeye gidilerek çıkan olumlu ÇED kararını beklemeden binlerce metrekarelik alanın tahrip edildiği ve türbinlerin dikildiği Rüzgar Enerji Santrali inşaatını CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetimi, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ziyaret ederek alanda incelemelerde bulundu. Adeta kaçak inşaatın devam ettiği alandaki incelemelerin ardından CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kaçak Rüzgar Enerji Santrali olur mu? Kocaeli’de oluyor arkadaşlar. Şimdi size nasıl olduğundan bahsedeceğim. Tarlanıza kaçak bir konteynır koysanız ya da parselinize ruhsat almadan bir temel açsanız, hemen ertesi gün belediye ekipleri gelir tutanak tutar, ceza keser ve inşaatı, konteynırınızı mühürler. İstedikleri evrakları tamamlayamazsanız yeri gelir kaçak inşaatınızı da yıkar. Peki kaçak ve ruhsatsız Rüzgar Enerji Santrali yaparsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Binlerce metrekarelik orman alanını tahrip edersiniz, rüzgar türbinlerinizi dikersiniz, kablo kanalı, idari binaları hatta şalt merkezi ve dağıtım kanalları dahi yapsanız, ne ilçe belediyesi, ne de büyükşehir belediyesi size arkadaş gel bakalım sen ne yapıyorsun burada demez.

İMAR PLANI ONAYLANMADAN İNŞAAT

İşitmez, görmez, duymaz olurlar. İşte bu alanda yapılan Rüzgar Enerji Santrali de bu uygulamaya güzel bir örnek. Daha önce Haziran 2021 yılında imar planları kabul edilen 9 adet Rüzgar Türbini ve şalt sahası ile ilgili projede yapılan revizyon nedeniyle türbin sayısı 6 ya indirilmiş, yeni bir imar plan değişikliği talep edilmiş, nazım plan değişikliği 11 Kasım 2022 tarihinde onaylanmış, ancak henüz 1/1000 Uygulama imar planı gündeme alınıp onaylanmamıştır. İmar Kanunu ve Meri yönetmeliklere göre 1/1000 Uygulama İmar Planları yapılmadan ruhsat alınamaz, inşaat yapılamaz. Bu gördüğünüz alanda 6 rüzgar türbininin 1 tanesi önceki plan döneminden yapılmıştı. Diğer 3 türbin yüzde 100 tamamlanmış.

KAÇAK YAPIYA NEDEN HİÇBİR İŞLEM YAPILMIYOR?

4. türbin direk dikilmiş kanatları monte edilmektedir. 5. Türbin ise temeli atılmış malzemeleri gelmiş montaj aşamasında olup şalt sahası neredeyse yüzde 80 oranında, idare binası kaba inşaatı bitmiş vaziyettedir. Kablo kanalları açılmış kablolar döşenmiş ve yer yer kapatılmış, Yollar açılmış asfaltlanmayı bekliyor. Bakın tüm bu işler için ilgili firma ruhsat almamış ve ruhsatsız kaçak bir şekilde yapıyor. Peki Karamürsel Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Üç maymunu oynuyor, görmedim duymadım bilmiyorum. Şimdi buradan soruyorum, bu kaçak yapılara hangi gerekçeler ile göz yumuyorsunuz, vatandaşın gecekondusuna konteynırına cezalar keserken burada neden kaçak inşaata göz yumuyorsunuz. Sizin gücünüz gariban vatandaşa mı yetiyor? Eğer bu kaçak yapıları biliyor görüyor da işlem yapmıyorsanız suç işliyorsunuz. Derhal gereğini yapınız, bu ruhsatsız inşaata tutanak tutup mühürleyiniz ve gereken cezayı keserek ilgilisinden tahsil ediniz.”