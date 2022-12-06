- 06 Ara 2022 - 09:40

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor

‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde Sakarya’da gözaltına alınan 176 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında hastaneye sevk edilmeye başlandı

+2
Büyütmek için resme tıklayın

Sakarya ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerce iki ilde dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda iki ilde toplam 2 bin 67 kolluk kuvveti, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda Sakarya’da 176, Kocaeli'nde ise 93 olmak üzere toplam 269 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya’da gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında hastaneye sevk edilmeye başlandı. Buradaki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edilecek.
# Deniz, emniyet, Sakarya

06 Ara 2022 - 09:40 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.941.345 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

erol demirbek TÜRK - ONLAR KÖKÜ DEĞİL DALLARDAKİ YAPRAKLARI OLABİLİR ESAS PATRONLARI BULMAK LAZIM . ESAS PATRONLAR NE KOCAELİ DE NE DE SAKARYADA DURMAZLAR .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 12:39
01

Erkek - Allah belalarını versin pislikler emniyet güçleri elinden geleni yapıyor yasalar yetersiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Aralık 10:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı mask
8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Genç raketler altın madalya için İtalya’ya gidiyor mask
Genç raketler altın madalya için İtalya’ya gidiyor
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor mask
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçiriliyor
Kaçak Rüzgar Enerji Santrali olur mu? Kocaeli'de oluyor! mask
Kaçak Rüzgar Enerji Santrali olur mu? Kocaeli'de oluyor!
Tahliye edildi yeniden tutuklandı mask
Tahliye edildi yeniden tutuklandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL